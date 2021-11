SZCZESNY 6,5

Sulla deviazione di Bonucci non può nulla. Leggermente impreciso con la palla tra i piedi. Nella ripresa è una saracinesca.

DANILO 7

Gioca con grande determinazione, mostrando anche tanta sicurezza. Non smette mai di incitare i compagni.

BONUCCI 6,5

Sfortunatissimo nell'occasione dell'autogol. Ha il merito di non farsi condizionare. Gli manca un pizzico di spavalderia (40' st Rugani ng).

DE LIGT 6,5

Nell'uno contro uno è insuperabile. Fisicamente è imperiale. Non dà respiro a nessun avversario. Una certezza.

ALEX SANDRO 6,5

Spinge sulla fascia come ai vecchi tempi, trovando anche buoni dribbling. Riuscisse ad essere più incisivo nei cross sarebbe perfetto.

CHIESA 7,5

Tanta foga, un dinamismo da applausi. Si procura un rigore con una giocata da top player. Poi firma la rete del 3-1. Esplosivo e a tratti incontenibile.

MCKENNIE 6,5

Viene scelto per la sua capacità di inserimento in area di rigore. Va a un passo dal gol da cineteca con una travolgente azione personale. Utile e generoso.

LOCATELLI 7

In una squadra ultra offensiva, svolge il ruolo di equilibratore e lo fa con grande attenzione. Una garanzia in mezzo al campo. Faro (34' st Arthur 6: congela il pallone).

BERNARDESCHI 6,5

L'impegno non è in discussione. Difetta di concretezza, soprattutto quando deve crossare. Bravo nelle ripartenze (34' st Rabiot 6: porta fisicità e forza in mezzo al campo).

DYBALA 8

La luce della Juventus. Un paio di perle da autentico fuoriclasse. Gioca con la bava alla bocca, doppietta d'autore con omaggio a Platini. Fenomeno (40' st Kulusevski ng).

MORATA 6

Altra prestazione di grande sofferenza. Fallisce un rigore in movimento e continua a non trovare il modo di essere efficace. Nel finale però riesce a riscattarsi con la rete scaccia crisi.

ALLEGRI 7

La scelta di schierare una formazione molto offensiva paga. Buona prestazione, tante occasioni e il pass per gli ottavi di finale in cascina.

