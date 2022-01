SZCZESNY 6,5

Si guadagna la pagnotta deviando sopra la traversa una sberla di Zielinski, bloccando un destro di Insigne e fermando un tiro di Mertens.

CUADRADO 6,5

Tra le tante cose buone, avvia l'azione in verticale che porta alla rete di Chiesa. Sempre preziosissimo.

RUGANI 6

Sfrutta l'occasione da titolare con una partita attenta e giudiziosa.

DE LIGT 6

Dalle sue parti respinge tutto quello che c'è da respingere. In impostazione commette qualche errore di troppo.

ALEX SANDRO 5

In occasione del gol di Mertens si fa sorprendere alle spalle dal lancio di Insigne e da Politano. Per il resto qualche appoggio sbagliato e poche punture in avanti (30' st De Sciglio ng).

McKENNIE 6

Ha sulla coscienza un clamoroso gol sbagliato di testa in apertura di gara. Il texano si riscatta con l'inserimento che porta al gol di Chiesa.

LOCATELLI 5,5

Qualche buon lancio, ma nel complesso regia migliorabile nel ritmo e nella velocità di palla.

RABIOT 5,5

L'impegno non manca, neppure il tentativo di dare sostanza. Alla fine, però, sono poche giocate per cui deve essere ricordato (21' st Bentancur 5,5: anche lui si vede poco).

CHIESA 7

Al rientro dopo l'infortunio colpisce subito e si mostra immediatamente il più vivace dei suoi. Con lui in campo Allegri spera di essere più vicino a risolvere i problemi in attacco della Juve (36' st Kulusevski ng).

MORATA 6

Si sfianca soprattutto in un gioco di sponda per i compagni. Corre moltissimo. Tiri verso lo specchio di Ospina? Uno solo, out. Ha però il merito di partecipare all'azione del gol di Chiesa (30' st Kean ng: un colpo di testa alto).

BERNARDESCHI 5,5

Inizia molto bene, poi la sua efficacia cala alla distanza (21' st Dybala 6: entra ed impegna immediatamente Ospina, poi non riesce a crescere).

ALLEGRI 6

Contro un Napoli più rimaneggiato della sua, uve non riesce a proseguire nella striscia vincente. I bianconeri si affidano alle ripartenze e quando devono impostare appaiono spesso sotto ritmo.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA