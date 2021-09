SZCZESNY 6,5

Quella di Gyasi è una bomba. Il tiro di Antiste è deviato e lascia dubbi su eventuali responsabilità del polacco. Salva risultato comunque, nel finale, su Maggiore. Una parata da tre punti.

DANILO 5,5

Inizio promettente, poi si spegne e sbaglia molto.

BONUCCI 6,5

Deviazione sfortunata sul gol del 2-1. Poi tiene vivo il pallone nel 2-3 di De Ligt. A lungo è l'unico regista bianconero: non va bene.

DE LIGT 7

Si fa sorprendere una volta sola, sul gol di Antiste. Si riscatta ampiamente con la rete della vittoria.

DE SCIGLIO 5

Allegri lo manda alto a sinistra, ma pericoli per la difesa dello Spezia ce ne sono pochi (1' st Alex Sandro 5,5: appena più pericoloso di De Sciglio).

CHIESA 7,5

Alziamo molto il voto perché il suo 2-2 è la svolta della partita, con la Juve in pieno sbandamento e salvata da un numero a centro area dell'ex viola. È al centro di tutte le cose migliori dei bianconeri (39' st Kulusevski ng).

BENTANCUR 5

Un paio di chiusure, ma in fase di impostazione e di regia è pressoché impalpabile (1' st Locatelli 6,5: salva sulla linea il gol del possibile 3-1 per lo Spezia. Basta questo).

McKENNIE 6

Può battere un paio di volte verso Zoet, ma non centra la porta avversaria. Battaglia in mezzo al campo.

RABIOT 5

Pochissimi sprazzi a sinistra (22' st Bernardeschi 6: buona attitudine, finisce con un turbante in testa).

DYBALA 6

Va a intermittenza. Nelle sue conclusioni viene sempre fermato da Zoet.

KEAN 6,5

Non sempre è preciso nella manovra con i compagni, ma il suo è un gran gol (14' st Morata 6: entra, lotta, mette lo zampino nel 2-2 di Chiesa).

ALLEGRI 6,5

Finalmente la prima vittoria, nello scontro salvezza (parole sue) con lo Spezia. Successo in controrimonta che può essere il primo mattone nel campionato sinora travagliato dei bianconeri.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA