SZCZESNY 6,5

Quando viene chiamato in causa, si fa sempre trovare prontissimo. Affidabilità totale, rendimento speciale. Saracinesca.

CUADRADO 7

Uno stantuffo inesauribile che sa far tutto e lo fa dannatamente bene. La sensazione è che ce ne siano in campo almeno un paio. Ovunque.

BONUCCI 6

Disputa una gara senza lode e senza macchia. Fisicamente non sembra al top ma l'esperienza lo aiuta a non sfigurare (32' st De Ligt 6: ben tornato, minuti nelle gambe).

CHIELLINI 6,5

Un solo errore ma, per il resto, grande dinamismo e la solita aggressività di sempre. Recuperato e determinato. Il gladiatore di 1000 battaglie è tornato. Eterno.

DANILO 6

Qualche giocata forzata ma la capacità di risolvere problemi in tempi rapidi. Forse dovrebbe riposare un po' per ricaricare le batterie.

MCKENNIE 7,5

Giganteggia in mezzo al campo, regalandosi il quarto gol stagionale. Stupisce per la sua attenzione tattica. Sembra sapere le trame di gioco prima degli altri. Mago (46' st Demiral ng).

ARTHUR 6,5

Finalmente una prova convincente e non solo per il primo gol in bianconero. Spesso nel vivo della manovra. Rischia il secondo giallo. In fiducia (32' st Rabiot 6: sfiora il gol).

BENTANCUR 6,5

Non si risparmia anche quando il gioco è fermo. Lotta su ogni pallone. Impreciso nell'impostare. Baluardo difensivo, da migliorare la fase offensiva.

BERNARDESCHI 6

Impegno più che lodevole ma poca concretezza. A volte dà la sensazione di strafare (21' st Morata 6,5: entra con la cattiveria giusta. Gli manca solo la soddisfazione della rete).

KULUSEVSKI 6,5

Svaria su tutto il fronte offensivo, sfidando chiunque nell'uno contro uno (spesso mandando in tilt la retroguardia felsinea). Cerca troppo poco la conclusione. Dribblomane (32' st Ramsey 6: fa il suo).

CRISTIANO RONALDO 6

Ancora una gara in cui non brilla. Ha una buona palla gol ma la spreca. Non il miglior CR7 ma, uno come lui, non va mai rimproverato. Stand-by.

PIRLO 6,5

Non è ancora una super Juventus ma i risultati arrivano. Ha trovato il centrocampo che lo convince. Finalmente non segnano sempre i soliti noti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 05:01

