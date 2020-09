SZCZESNY 6,5

Fa muro su tanti tentativi romanisti. E quasi para anche il rigore di Veretout

DANILO 6,5

Corrobora una buona partita in copertura con il preciso cross dalla destra per il 2-2 di CR7.

BONUCCI 5,5

Si fa infilare da Mkhitaryan in avvio. In area sono troppe le occasioni concesse alla Roma.

CHIELLINI 6

Dopo aver sperato di averlo come compagno di squadra, soffre e non poco il gioco di Dzeko. Nel finale un paio di respinte provvidenziali.

KULUSEVSKI 6

Da punta a esterno destro a tutta fascia il passo è breve. Qualche guizzo, soprattutto nel primo tempo (40' st Frabotta 5,5: entra e si becca subito un giallo).

RABIOT 4

Sul rigore c'è imperizia, ma anche un po' di cattiva sorte. Sulla seconda ammonizione c'è solo imperizia e ingenuità.

MC KENNIE 5

Pirlo lo rimprivera subito per qualche errore di impostazione. Non ripete la bella prova con la Samp (13' st Arthur 6: entra con un'attitudine positiva).

CUADRADO 5,5

Gioca quasi tutta la gara sulla sinistra, ma non punge.

RAMSEY 6

Combatte e cerca di dare un po' di qualità al gioco in una serata di sofferenza per la squadra (23' st Bentancur ng).

MORATA 5

Esordio bis immediato dall'inizio in bianconero. Tanto movimento, poca concretezza. Deve ancora affiatarsi (13' st Douglas Costa 5,5: non ha occasioni per farsi vedere).

CRISTIANO RONALDO 7,5

Con la squadra in dieci decide di elevarsi (nel senso di grande elevazione, di testa) a salvatore della patria. Doppietta di peso specifico notevolissimo.

PIRLO 6

Strappa in dieci un 2-2 prezioso grazie ad air Ronaldo. Mostra di non avere paura a cambiare pelle alla sua Juve, ma il 2-1 di Veretout incassato da calcio piazzato offensivo grida vendetta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA