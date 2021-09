SZCZESNY 6,5

Fa il suo dovere senza sbavature. Il pubblico lo sostiene e lui risponde presente.

DANILO 7

Si sacrifica per tutti. Gioca con determinazione, lottando su ogni singolo pallone. Instancabile.

BONUCCI 6,5

Controlla Lukaku con sicurezza e maestria. Sa quando affondare e quando attendere. Esperienza e grande personalità.

DE LIGT 7

Solita prestazione di enorme solidità. Ha la fisicità giusta per reggere il confronto con chiunque, anche con il gigante belga. Indistruttibile.

ALEX SANDRO 6

Un po' timido in attacco ma attento in fase difensiva. A volte si fida eccessivamente delle sue doti.

BENTANCUR 6

Non si ferma mai, a volte è fin troppo generoso nel seguire l'avversario. Come spesso gli accade, pecca quando c'è da essere preciso nel passaggio (38' st Chiellini ng).

LOCATELLI 7

Gioca con la sicurezza del veterano. Davanti alla difesa è abilissimo a frenare le offensive dei Blues e far ripartire la squadra in tempi rapidi.

RABIOT 6,5

Croce e delizia. Alterna giocate di grande raffinatezza ad errori incomprensibili come nell'occasione del due contro uno' gettata al vento con un passaggio inguardabile.

CUADRADO 6,5

Fatica a saltare l'avversario diretto con regolarità. Costretto a preoccuparsi più di difendere che offendere. Nella ripresa è più sciolto (32' st McKennie 6: svolge il suo compito in maniera diligente).

BERNARDESCHI 6,5

Fa di tutto. L'assist per la rete di Chiesa è delizioso, l'errore sulla palla gol che avrebbe potuto valere il 2-0 è incomprensibile. Comunque, nel vivo dell'azione (20' st Kulusevski 5,5: potrebbe dovrebbe fare di più).

CHIESA 7,5

I pericoli maggiori al Chelsea li crea lui. Appena trova uno spiraglio, ha la forza di un quattro x quattro. Il gol è poesia in movimento. Goduria (32' st Kean 6: sperava di giocare dal primo minuto, gioca l'ultima parte del match. Non incide come vorrebbe).

ALLEGRI 7

Ridisegna la Juventus con Bernardeschi. Porta a casa una vittoria di enorme peso che dà convinzione a tutto l'ambiente.

