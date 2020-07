SZCZESNY 6,5

Due parate non semplici su Ramirez e Quagliarella, più sicurezza infusa in ogni intervento. Certezza tricolore.

DANILO 6

L'anticipo di testa su Ramirez evita un gran pericolo alla Juve. Poi proprio Ramirez lo rintrona e deve alzare bandiera bianca (29' pt Bernardeschi 6,5: non segnava in campionato da oltre due anni. Si era reso pericoloso anche in precedenza).

DE LIGT 6,5

Non bastava la spalla. Deve uscire dolorante ad una coscia dopo aver salvato un gol fatto su Gabbiadini. Gladiatorio ma anche sfortunato (33' st Rugani ng).

BONUCCI 6

Tiene nei momenti in cui la Juve, all'inizio ripresa, è un po' troppo bassa. Manca il 3-0, ma è miracoloso Yoshida.

ALEX SANDRO 6,5

Leris lo sorprende una volta in area, ma ciò non inficia una serata con il piede sull'acceleratore. Sino al rigore procurato.

RABIOT 6,5

Conferma una condizione atletica quasi misteriosa per il periodo. Fa volare i break bianconeri.

PJANIC 6,5

Nulla di eclatante, poi guardi il tabellino: schema al bacio per l'1-0 di CR7 ed espulsione provocata di Thorsby (33' st Bentancur ng).

MATUIDI 6

Prova a dare qualche strappo nel primo tempo, quando i compagni vanno al piccolo trotto.

CUADRADO 5,5

Inizia da esterno alto e torna terzino dopo l'uscita di Danilo. Serata con qualche imperfezione di troppo.

DYBALA 5,5

Un paio di guizzi non bastano a farlo distinguere nel sonnacchioso avvio bianconero. Poi esce per infortunio, pensando anche alla Champions. (40' pt Higuain 5,5: si divora il 3-0, ma non è al meglio e stringe i denti fin quando può).

CRISTIANO RONALDO 7

Ha l'imprescindibile merito di portare in vantaggio al settimo minuto di recupero del primo tempo una Juventus al piccolo trotto. Mette lo zampino nel raddoppio, ma esagera sul rigore sbagliato: pensando al capocannoniere Immobile...

SARRI 6,5

Arriva il suo primo scudetto. Forse con più fiatone del previsto, ma resta una pietra miliare in una carriera partita dal basso. Dopo tante critiche, lascia la festa in campo ai suoi ragazzi.

Monday 27 July 2020

