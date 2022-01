SZCZESNY 6,5

Attento sui due tentativi di Leao, sul mancino di Theo e l'incornata di Giroud. Puntuale.

DE SCIGLIO 6

Ingaggia una bella sfida a tutto campo con Leao. Il soldato di Allegri risponde presente, ma spinge poco.

RUGANI 6,5

Sesta consecutiva da titolare, dovuta al forfait di De Ligt (gastroenterite). Non sbaglia quasi mai posizione. Pulito, attento.

CHIELLINI 6,5

La sfida con Ibra dura appena 27 minuti, poi monta la guardia su Giroud e mura un tentativo di Theo. E per lui sono 550 gettoni in bianconero, 2 in meno di un certo Scirea.

ALEX SANDRO 6

Rischia subito il rigore tamponando Calabria, poi prende le misure ai rossoneri.

CUADRADO 6

Tiene botta contro Theo, in un duello ad alta velocità. Ma non riesce a incidere come potrebbe (20' st Bernardeschi 5,5: si sbatte ma combina poco).

BENTANCUR 7

Tanta corsa, diversi recuperi. Convincente (45' st Rabiot ng).

LOCATELLI 6

Il grande ex torna a casa e si becca subito un giallo (severo) che gli farà saltare il Verona. Cresce con il passare dei minuti, ma si accende a intermittenza (20' st Arthur 6: gestisce senza sbavature).

MCKENNIE 5,5

Fatica a entrare nei radar della partita. Poco dinamismo, nessun inserimento. Non è questo il vero Weston.

DYBALA 5,5

L'approccio è ottimo, come l'intesa con Cuadrado, ma non punge praticamente mai ed evapora nella ripresa (45' st Kulusevski ng).

MORATA 5

Dovrebbe riempire l'area, ma è troppo spesso a spasso. Reclama inutilmente un rigore per fallo di Messias. Brutta prova (29' st Kean 6).

ALLEGRI 6

La sua Juve combina poco, accontentandosi di alzare il muro e strappare un punticino.

(Timothy Ormezzano)

