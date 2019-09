SZCZESNY 5

Un portiere del suo livello non può permettersi errori come nell'occasione della rete di Donnarumma. Papera da Tapiro d'Oro.

DANILO 5,5

Approccio decisamente morbido al match. Esce per infortunio prima di potersi riprendere (18' pt Cuadrado 6: spinge molto sulla fascia e mette palloni interessanti).

BONUCCI 6

Meno concreto del solito. In un paio di occasioni manca di brillantezza. Buon contributo offensivo con un paio di lanci dei suoi. Cresce nella ripresa.

DE LIGT 6

Ancora un lontano parente del fuoriclasse ammirato all'Ajax. A volte pare spaesato.

ALEX SANDRO 5,5

Perde un paio di palloni sanguinosi e, in attacco, fatica a trovare spazio. Nella ripresa si concentra solo sulla fase difensiva. In affanno.

KHEDIRA 6,5

Si prende diverse responsabilità, soprattutto dopo l'inizio choc dei bianconeri. Sfiora anche il gol. Sempre prezioso.

PJANIC 6,5

Dovrebbe illuminare il gioco bianconero ma va ad intermittenza. Rischia poco la grande giocata. Silenziato, almeno fino al missile da tre punti, di prima intenzione, che trafigge le rondinelle.

RABIOT 5

Non ha ancora il ritmo partita e delude ampiamente. Si divora un gol e trotterella per il campo senza mai accendersi. In ritardo di condizione e, per ora, oggetto misterioso.

RAMSEY 6,5

Grande dinamicità. Cerca sempre il fraseggio con i compagni e prova anche a rendersi pericoloso dalle parti di Joronen. Leggiadro (25' st Bernardeschi 6: si dimena molto e dà segni di vitalità).

DYBALA 7

Le migliori azioni passano sempre dai suoi piedi. Un paio di magie per convincere Sarri a dargli ancora più spazio. Ha l'atteggiamento giusto. Speciale (36' st Matuidi: ng).

HIGUAIN 6

Pericoloso ma manca di precisione. Il fraseggio con Dybala fa ben sperare per il futuro. Senza CR7, torna a fare il centravanti vero e non la rispettosa spalla del portoghese.

SARRI 6

Ampio turnover, con sei giocatori nuovi rispetto alla sfida con il Verona. Prende appunti per tutto il primo tempo ma i tre punti arrivano grazie ad un capolavoro del senatore Pjanic.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA