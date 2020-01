SZCZESNY 5

Non impeccabile sulla conclusione di Insegne che porta al gol di Zielinski. Incolpevole sul 2-0.

CIADRADO 5

Impreparato in un paio di ripartenze azzurre. Si addormenta sulla corta ribattuta di Szczesny.

BONUCCI 5,5

Meno sicuro del solito. A volte l'esperienza giunge in suo soccorso. Prova anche a fare il regista dopo l'uscita di Pjanic.

DE LIGT 5,5

Non gioca una brutta gara ma, alla fine, paga la giornata no del resto della squadra. Sfortunato.

ALEX SANDRO 5

Tanta corsa a vuoto e, nelle ripartenze, non trova mai il modo di rendersi pericoloso. Spento.

BENTANCUR 5

Meno illuminato rispetto alla sfida di Coppa Italia con la Roma. Fatica ad entrare in partita. Da regista alla Pjanic delude.

PJANIC 6

Cerca, in ogni modo, di far girare il motore bianconero, appesantito dal tridente. Un pestone lo costringe al cambio (4' st Rabiot 4,5: impalpabile, nessuno spunto degno di nota. Fantasma).

MATUIDI 5,5

Solito, encomiabile, lavoro sporco. Goffo e poco preciso quando deve ripartire palla al piede (27' st Douglas Costa 5,5: chiamato a salvare la Signora, fa troppa confusione).

DYABALA 5

Si materializza in ogni punto del campo. La sua ricerca della giocata risolutiva è onorevole ma i risultati sono scarsi (28' st Bernardeschi 5: l'occasione per rilanciarsi la butta alle ortiche).

HIGUAIN 5

Tenta di fare il collante del tridente. Pochi palloni e non incide come vorrebbe. Leone in gabbia.

CRISTIANO RONALDO 6

La sua incredibile striscia di partite consecutive in gol prosegue (siamo a otto) ma, questa volta, è una rete che non lo fa felice. L'ultimo ad arrendersi.

SARRI 5

Per l'atteso ritorno a Napoli sfoggia il vestito delle grandi occasioni, ovvero il tridente delle meraviglie. L'azzardo non paga. Sconfitta che rimette tutto e tutti in discussione.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

