SZCZESNY 5,5

Una gran parata su Castrovilli, ma tre gol incassati.

DE LIGT 5

Come Bonucci, vede solo gli scarichi di Vlahovic sullo 0-1. Poi non riesce a rimediare, sino all'infortunio nel finale (43' st Frabotta ng).

BONUCCI 4

Si fa infilare da Vlahovic sul primo gol viola, mette fuori tempo Alex Sandro sull'autogol del raddoppio, perde la palla che dà il via al tris di Caceres. Tripla frittata.

ALEX SANDRO 5

L'autorete è più sfortuna che imperizia. Altri errori del brasiliano sono invece imperizia.

CUADRADO 4

Allo svagato inizio di gara collettivo aggiunge, individualmente, l'imprudente piede a martello su Castrovilli. Rosso inevitabile, leggerezza imperdonabile.

McKENNIE 5

Corre tanto come al solito, ma a differenza di altre gare non si nota (28' st Kulusevski 5,5: entra nel momento in cui la squadra si squaglia).

BENTANCUR 5,5

Qualche sprazzo, ma niente più. Poco mordente, poca concentrazione.

CHIESA 6

Prova a scardinare l'attenta difesa della Fiorentina, dimenticandosi dell'uomo in meno. Almeno ci prova.

RAMSEY 5,5

Qualche errore, ma nei negativi primi minuti della Juve è in ottima (si fa per dire) compagnia. È il sacrificato dopo il rosso a Cuadrado (20' pt Danilo 5: cerca di andare all'arrembaggio, ma il secondo e il terzo gol viola arrivano dalla sua parte).

MORATA 5

Il pur versatile spagnolo, mandato sulla fascia da Pirlo a causa dell'inferiorità numerica, non incide (1' st Bernardeschi 5,5: protesta per un contatto di Drongowski in area).

CRISTIANO RONALDO 6

Per lunghi tratti è CR7 contro tutti. Ha voglia, smania, reclama non a torto un rigore. Ma non basta.

PIRLO 5

L'atteggiamento iniziale della squadra è il problema. Ancora una volta non c'è continuità di prestazioni. Il distacco da Inter e Milan rischia di diventare davvero pesante.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

