SZCZESNY 5,5Tradito dai compagni di trincea. Forse poteva fare qualcosa di più sul 2-0 dell'Atalanta.DE SCIGLIO 4,5Dopo il ko di Chiellini trasloca al centro della difesa, palesando tutti i limiti Suo l'assist fantozziano del 3-0.RUGANI 5,5Tentenna sull'1-0 di Castagne. Appare piuttosto spaesato dopo l'uscita di Chiellini.CHIELLINI 6Cede per un guaio muscolare al (solito) polpaccio destro. Tutta la BBC è in infermeria. E tra 20 giorni c'è la Champions (27' pt Cancelo 4: La frittata che porta al gol di Castagne è soltanto il primo di una serie di errori).ALEX SANDRO 5Partecipa alla dormita che porta al 2-0 di Zapata.KHEDIRA 5Sua l'unica conclusione in porta, ma è una telefonata a Berisha (26'st Pjanic 5,5: si fa subito contagiare dal pessimo andazzo).BENTANCUR 5,5In calo rispetto al scintillante avvio di stagione.MATUIDI 5,5Fa a sportellate, prima di cedere alla distanza e alla frustrazione.DYBALA 5Più nientecampista che tuttocampista (16' st Douglas Costa 5: un flop).RONALDO 5A parte una volée nel finale, non lascia tracce di sé. Impalpabile.BERNARDESCHI 6Uno dei pochissimi a salvare la faccia, ma chiude un po' sulle ginocchia.ALLEGRI 5La 250° panchina con la Juve è un film horror.riproduzione riservata ®