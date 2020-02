Sy: «Volevo tutti sapessero» Chiesta perizia psichiatrica

Verrà sottoposto a perizia psichiatrica Ousseynou Sy, l'ex autista un anno fa sequestrò un bus, poi andato a fuoco, carico di studenti della scuola media Vailati di Crema e lo cosparse di benzina. L'accertamento è stato disposta dopo che Enrico Lattuada, lo psichiatra del carcere San Vittore che segue il 47enne cittadino italiano ma di origine senegalese, in aula aveva espresso un dubbio sulle sue condizioni. Nel corso della sua deposizione ieri Sy ha spiegato che non voleva andare a Linate ma in tribunale solo per «fare un gesto dimostrativo» per protestare contro Salvini e i suoi decreti sicurezza e parlare dell'Africa. Sapeva già che sarebbe stato arrestato. «Il mio obiettivo? - ha detto - Raccontare le cose. Per fortuna che non si è fatto male nessuno». (V.Gol.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

