Suv sfonda la vetrina del ristorante

Avrebbe potuto essere una strage ma per fortuna non era l'ora di pranzo. Alle 10,45 di ieri un suv si è schiantato contro la vetrata di un ristorante giapponese in corso di Porta Ticinese dopo aver urtato un tram.Il 25enne alla guida della vettura ha perso il controllo ed è finito contro l'ingresso del locale, attraversando il marciapiedi che solo un paio di ore dopo sarebbe stato pieno di clienti seduti ai tavolini. Il 25enne ha riportato contusioni non gravi ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul tram una donna di 52 anni e un uomo di 64 sono stati accompagnati rispettivamente al San Paolo e al San Carlo per essere medicati. Anche le loro condizioni non sono state giudicate serie.Per diverse ore la circolazione è stata interrotta per consentire la rimozione del suv. La dinamica è al vaglio della polizia locale, le telecamere di ingresso nell'area C avrebbero ripreso tutta la scena.(S.Gar.)