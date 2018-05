Suso tentato dal Napoli Lazio in pressing per Romagnoli

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Nessuna rivoluzione in Casa Milan. Nessuno se ne andrà. E' quello che ripetono con forza Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli a chi è preoccupato, a chi non crede più nel progetto cinese. Nessuno ha chiesto di andare via, nemmeno Gigio Donnarumma che come successo l'estate scorsa non sta forzando per lasciare Milano. Di sicuro lo farà Raiola che al momento però non ha ancora portato una sola offerta alla proprietà cinese. Una proprietà che ha garantito nuovi, pur se più contenuti, investimenti, sul prossimo mercato. Una finestra ridotta che dovrebbe prevedere inevitabilmente la partenza di qualche big. Tra questi Suso, che Ancelotti vorrebbe al Napoli.Non si dovrebbero muovere nemmeno Bonaventura (almeno questa è la speranza milanese, contro la voglia di Allegri di portarselo alla Juve) e figuriamoci Romagnoli nonostante le avances della sua Lazio. Un dubbio c'è e rimane su Bonucci che senza Europa (League) e con un progetto destinato a cambiare nel caso potrebbe decidere di chiudere all'estero. (L.Ucc.)