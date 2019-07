«Suso il migliore di questa squadra»

Massimo Sarti

MILANO - «Suso è il giocatore di maggior qualità di questo Milan». Chiaro e limpido il pensiero dell'ex patron rossonero Silvio Berlusconi che a Lugano, in qualità di proprietario del Monza, ha presenziato (al fianco dell'ad Adriano Galliani, storico ex plenipotenziario del Diavolo) alla presentazione della partnership tra il club brianzolo di serie C e la casa di moda Philipp Plein.

Lo spagnolo, dovesse rimanere al Milan, potrebbe essere utilizzato da Marco Giampaolo come trequartista. Il ruolo che Berlusconi ha sempre considerato fondamentale, quasi irrinunciabile, nei suoi Milan: «Suso ha tutto per essere un trequartista straordinario. Nessuno del Milan è così bravo a saltare l'uomo, ma partendo da destra non riesce a sfruttare il suo tiro a rete».

Un concetto che verrà probabilmente ribadito di persona all'ex tecnico della Sampdoria: «Con Giampaolo non ho ancora parlato, spero di incontrarlo per una colazione o una cena. Ho parlato con il presidente Scaroni e la organizzeremo quanto prima».

Berlusconi non ha voluto commentare il mercato del Milan («perché da tempo sono in sofferenza») e ha definito un «dispiacere» l'esclusione dei rossoneri dall'Europa League. Netta, invece, la sua contrarietà all'ipotesi che lo San Siro venga abbattuto, all'interno del progetto del nuovo impianto di Milan e Inter: «Sono assolutamente contrario, è una cosa senza senso, è assurdo solo pensarlo. Costruiscano pure un altro stadio, ma San Siro può essere utilizzato per altre manifestazioni. È nel cuore di tutti i milanesi, milanisti e interisti». Berlusconi nostalgico, quindi. «Mi sono sentito con lui. Mi ha confermato che ha parlato il Berlusconi sentimentale, che non può dimenticare i tanti successi ottenuti a San Siro con il suo Milan», ha affermato l'attuale numero uno Paolo Scaroni.

