Suso fantasma, Theo non basta

DONNARUMMA 6

L'uomo mascherato (Dzeko) non chiede dolcetti, fa solo scherzetti proprio come l'amico Zaniolo.

CONTI 5

Sta in campo fino a quando ha fiato per correre avanti e indietro. Non male ma nemmeno bene (7' st Calabria 5: il disastro passa dai suoi piedi).

MUSACCHIO 5

Con Dzeko le dà e le prende. Con gli altri le dà solamente. Ma quando serve per davvero non c'è mai.

ROMAGNOLI 6

Solito discorso: da solo là dietro sarebbe dura per tutti, non solo per lui.

THEO HERNANDEZ 6,5

Sta imparando l'italiano e il calcio all'italiana. Prima difendere, poi attaccare. Quando riesce a fare entrambe le cose torna a segnare, proprio come a Genova.

PAQUETA' 5

Attaccante aggiunto che fa saltare gli schemi di Pioli, che fa perdere l'equilibrio a una squadra sempre fragile mentalmente (18' st Piatek 5: pistola nuovamente scarica).

BIGLIA 5

Dopo Giampaolo anche Pioli continua a fidarsi di lui e delle sue semplici geometrie che però non portano punti alla causa del Diavolo (27' st Bennacer 6: righello alla mano ha fatto qualche triangolo in più del geometra Biglia).

KESSIE 5

In mezzo al campo si prende qualche rischio di troppo. E questa squadra non se lo può ancora permettere. Quando gli tocca difendere è ancora peggio, perde l'uomo mascherato, quello che non perdona mai, nemmeno il Diavolo.

SUSO 4

Gioca con un piede e con quello fa tutto male per un Milan che deve avere il coraggio di liberarsi di lui se vuole sperare di giocare un altro calcio, magari più bello, sicuramente più concreto.

LEAO 5,5

Si muove tanto, forse troppo per essere una prima punta. Decisamente meglio quando parte largo, si deve inserire, può contare su velocità e dribbling. Ma se sei un attaccante devi segnare.

CALHANOGLU 6,5

È l'unico che ci crede fino alla fine. I suoi compagni dovrebbeero seguirlo, correre come lui, metterci un pò di grinta e invece troppo spesso passeggiano per il campo.

PIOLI 5

La squadra gioca meglio, diverte almeno per un tempo ma non vince, non fa punti. Peggio di Giampaolo. Un punto in 180 minuti e ora la Spal e la Lazio prima di andare in pasto alla Juventus e al Napoli. C'è d'aver paura per la classifica, altro che Champions League...

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

