Suso e Castillejo olè, sorpresa Bakayoko

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 6Per fortuna di Gigio (e delle statistiche) Lasagna&compagnia bella sbagliano le misure della porta.ABATE 5,5Dalla sua parte arriva qualsiasi cosa: frecce, missili e qualche siluro. E Ignazio è senza il suo scudo, e si difende come può...ZAPATA 5Come al solito corre qualche rischio di troppo. E il Milan di oggi non se lo può proprio permettere. Ma Musacchio era così stanco?ROMAGNOLI 7,5Un altro tiro da tre punti, un'altra rete che ti cambia la vita in meglio.R. RODRIGUEZ 6Fa tutto con la puntualità di un orologio svizzero: aperture e chiusure al millesimo di secondo.SUSO 6,5Il suo sinistro non riesce a fare male. Ma alla fine la palla vincente arriva ancora da lui, dal suo piedino magico.KESSIE 6Testa e polmoni in un centrocampo di muscoli e centimetri...BAKAYOKO 6,5Ci mette il fisico, quello che non ha Lucas. Ci mette anche qualche idea, quella che Biglia ha lasciato in qualche scatolone a Roma.LAXALT 6Sta crescendo, sta tornando quel giocatore che a Genova faceva sempre la differenza. Dietro però... (28' st Borini 6: Gattuso punta tutto quello che ha sul suo cavallo biondo)CUTRONE 6All'improvviso si ritrova l'attacco tutto sulle sue spalle. Ma da solo, senza nessun un aiuto non è facile nemmeno per Patrick. La rete vittoria parte tutta da lui.HIGUAIN 6Alza bandiera bianca per un colpetto alla schiena. Nella testa di Gonzalo c'è solo la sfida con la Juventus... (35 pt Castillejo 6,5: un tiro, un assist solo da spingere in porta e tante altre belle cosine da vedere. What's else?)GATTUSO 6,5Si tiene stretto il quarto posto anche senza Higuain (semplice contusione al fianco sinistro). Lo riconquista in pieno recupero con il cuore, con il carattere, con un Ringhio che gli costa l'allontanamento dalla panchina.riproduzione riservata ®