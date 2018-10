Suso assist man, Musacchio è ok

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 6Perché Gigio deve usare i piedi quando è tanto bravo con le mani? Portiere moderno, anzi no. Il gol? Colpo da calcetto dell'intramontabile Pellissier.ABATE 6La fascia da capitano lo aiuta a non sbagliare. Anzi, bene così.MUSACCHIO 6,5Un gigante buono uscito finalmente dalla oscura panchina. Senza capitan Alessio è lui che comanda il muro rossonero.ZAPATA 6Se il 118 non risponde, nessun problema, Cristian c'è, gioca lui.RODRIGUEZ 6Chiude la frontiera (rossonera). Per entrare dalla parti di Donnarumma bisogna fare un altro giro (42' st Laxalt ng).KESSIE 5,5Meno bello del solito. Forse è stanco, forse avrebbe bisogno di rifiatare. E l'assist per Pellissier lo conferma.BIGLIA 6Recupera palloni e finalmente fa il regista, anche se bassissimo, davanti alla sua area di rigore.BONAVENTURA 7Crea tante occasioni, tante se le mangia con la stessa ingordigia di un ragazzino. Una però la mette dentro: la ciliegina (31' st Cutrone 6: Entra in un Milan che non deve rimontare. Il ritmo è basso e lui va fuorigiri).SUSO 7,5Altri due assist vincenti. E poco importa se la difesa del Chievo è la peggiore del campionato insieme a quella del Frosinone, perché se il primo è un regalino con i fiocchi, il secondo è geniale (45' st Castillejo ng).HIGUAIN 7,5Timbra (due volte) anche il Chievo con perfetta puntualità e opportunismo da grande attaccante. Rispedito al mittente il pacco offerta Ibrahimovic.CACHANOGLU 5,5Dei tre lì davanti è quello meno pericoloso, quello che avrebbe bisogno di un urlo di Ringhio...GATTUSO 6,5Va avanti per i fatti suoi senza ascoltare nessuno. Niente doppia punta iniziale, nessuna fiducia ai nuovi di Leo che non sia naturalmente Gonzalo Higuain. Gallina vecchia fa sempre buon brodo. Giusto, Rino?riproduzione riservata ®