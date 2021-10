SuperlegaVolley: Milano-Monza 3-2

Massimo Sarti

Quattro vittorie su quattro partite in Eurolega come il Barcellona. E ora quattro successi su quattro anche in campionato, al pari dei campioni d'Italia della Virtus Bologna. L'Olimpia travolge la Reyer Venezia 93-68, sulla carta una delle squadre destinate ad ambire ai quartieri alti della classifica. Per Milano ennesima prova di forza al Forum.

Miglior realizzatore il greco Mitoglou, con 18 punti (6/6 da due), cui aggiunge 7 rimbalzi. Sono 14 invece i punti messi a referto da Delaney e Shields. Messina deve rinunciare a Daniels, Alviti e Moraschini e fa riposare per turnover Tarczewski e Grant.

C'è l'esordio in campionato per Hines, subito in quintetto. Subito è la parola d'ordine per l'Olimpia, che mette in fretta le cose a posto con le prime triple di Ricci, Shields e Delaney. Soluzioni brillanti da lontano, ma anche da vicino, con Biligha che schiaccia due assist di Hall e Rodriguez.

Il primo quarto vede le Scarpette Rosse scappar via: anche perché la Reyer fa una fatica incredibile a far canestro: per merito della difesa di Milano e per propri demeriti. Il 20-10 di fine primo periodo si trasforma nel 46-25 dell'intervallo lungo. A metà gara, alla fine decisiva, Milano tira con il 62% da due e con il 55% da tre. Venezia risponde con appena il 20% da due e il 38% da tre. Impari anche le cifre a rimbalzo: 21-11 per l'Olimpia.

Nel terzo quarto Milano arriva a +29, prima di un rientro della Reyer a -20 che induce Messina a chiamare time-out. Nulla va concesso agli avversari. Risultato? 73-45 per i biancorossi e di nuovo fine dei giochi, con il divario che nell'ultimo periodo tocca anche le 36 lunghezze. Messina può permettersi negli ultimi minuti di mettere sul parquet anche i giovanissimi Leoni e Rapetti. «Questo gruppo ha qualità tecniche e umane importanti, ma c'è tantissimo ancora da migliorare», sintetizza a caldo Nicolò Melli. L'AX tornerà in campo giovedì sera in Eurolega, sempre al Forum, per affrontare i francesi dell'Asvel Villeurbanne.

