SuperlegaVolley: c'è l'avvio con il brivido il derby Monza-Milano

MILANO - Roster completi, ora tanto lavoro, in attesa dell'inizio della regular season 2019-20. La prima giornata della SuperLega edizione numero 75 (13 squadre partecipanti) è in programma il prossimo 20 ottobre. Curiosamente, il calendario, ha voluto che, all'esordio, sarà subito derby con la sfida, alla Candy Arena, tra i padroni di casa della Vero Volley Monza e l'Allianz Milano del neo coach Piazza.

Tra i match da evidenziare, la trasferta della compagine milanese a Perugia (4a giornata) e, alla 7a giornata (20 novembre), il confronto Milano-Modena, con il ritorno di Giani, ora allenatore degli emiliani, al Palalido. Monza, invece, se la vedrà con Modena alla 10a giornata. Per il derby di ritorno, al Palalido, appuntamento durante le Feste di fine Anno (26 dicembre). La regular season si concluderà il 29 marzo 2020. I playoff scatteranno l'1 aprile con i quarti di finale (al meglio delle tre partite). A partire dalle semifinali, si giocherà al meglio delle cinque partite. Da ricordare anche che le prime otto in classifica al termine del girone di andata, si giocheranno poi un posto nella Final Four della prossima Coppa Italia: 22 e 23 febbraio 2020, con sede da definirsi.(F.Pon)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

