SuperDino la vede così. La sua è una sentenza da vero intenditore: «Coloro che giocheranno per lui a Milano dovranno assolutamente assoggettarsi ai suoi ritmi e ai suoi tempi. Altrimenti dovranno prepararsi a fare le valigie, subito». Meneghin porta un blocco granitico, come i tanti piazzati sul parquet durante la sua infinita carriera, a favore di Ettore Messina. Il nuovo capo allenatore, nonché responsabile dell'area tecnica (ufficialmente president of basketball operation) dell'Olimpia sarà presentato oggi alle 15 al Forum di Assago.

A Messina patron Giorgio Armani ha affidato in toto le chiavi delle Scarpette Rosse. «È un grandissimo. E non lo dice la carta, lo dicono i risultati ottenuti in Italia e all'estero, compresi i sei anni trascorsi da consulente e assistente nell'Nba. È un allenatore che ha esperienza, carisma e grandi capacità tecniche. È un motivatore e sa lavorare duro», aggiunge Meneghin. Messaggio da un'icona a un'altra icona del basket italiano. L'immenso Dino, oggi 69enne, ha giocato nella nostra massima serie per 28 campionati vincendo 32 titoli, di cui 11 nelle 10 stagioni disputate a Milano. Più 4 medaglie con la Nazionale tra Europei e Olimpiadi.

Per Messina un argento continentale in azzurro nel 1997 e 28 titoli nazionali (tra Italia e Russia) e internazionali, in una carriera in panchina iniziata a 24 anni. Neanche a dirlo con uno scudetto, alla Virtus Bologna, nel 1984 da assistente del compianto Alberto Bucci. Vittoria decisiva nella Gara3 di finale al Palazzone di San Siro contro la Milano di Meneghin. Ma senza Meneghin, in quel match fuori per squalifica.

Sono passati 35 anni e all'Olimpia sta per cominciare una nuova era dopo un'annata inferiore alle attese. «Il basket professionistico non è una scienza esatta. Puoi costruire la squadra perfetta e non vincere», chiosa SuperDino. «Il lavoro sicuramente è stato fatto, dalla società, dai giocatori e da coach Simone Pianigiani. Ma non sono arrivati i risultati che si sarebbero forse meritati. È stata una stagione negativa, ma serva come fieno in cascina per il riscatto». E Messina ha dimostrato di sapere come si fa.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

