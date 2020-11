Superate le ventimila vittime

Giammarco Oberto

Più di ventimila persone. Da inizio pandemia solo in Lombardia il coronavirus si è portato via 20.015 vite. La terribile soglia è stata raggiunta ieri, con il decesso di 165 pazienti. Come se l'intera popolazione di Sondrio fosse stata cancellata in nove mesi. Ventimila persone che sono il 42% di tutte le vittime fatte finora dal Covid in Italia.

CAMBIO DI ROTTA. È stata una giornata spartiacque, quella di ieri. Per la soglia anche psicologica raggiunta dai decessi - comunque in calo nelle 24 ore, dai 182 di mercoledì ai 165 di ieri - ma soprattutto perché per la prima volta nella seconda ondata, secondo il bollettino della Regione, il numero dei nuovi pazienti a bassa intensità ricoverati nei reparti Covid ha il segno meno davanti: nella giornata di ieri sono diminuiti di 32 unità. Un dato anche un po' a sorpresa: mercoledì i ricoveri erano cresciuti di 172. I ricoverati negli ospedali lombardi sono oggi 8291. Una boccata d'ossigeno per i reparti sotto pressione, che dovrà però essere confermata dall'andamento dei prossimi giorni. «Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa» ha commentato cauto il governatore Fontana. Il calo ancora non si vede nei reparti di terapia intensiva: ieri i nuovi pazienti gravi sono stati 12, contro i nove del giorno precedente. Oggi il totale dei ricoverati nelle rianimazioni è 915.

I NUOVI CASI.

In calo il numero dei nuovi positivi: ieri i casi in regione sono stati 7453, contro i 7633 di mercoledì. E sono certificati da un numero di tamponi inferiore a quello del giorno precedente, 37.595 contro 38.100: il dato chiave della percentuale tra positivi e tamponi continua la sua discesa, 19,8% contro i 20% di mercoledì.

MILANO MALE. La fotografia della Lombardia non riflette però quella del capoluogo. I nuovi casi certificati in città sono quasi il doppio rispetto al giorno prima: 1134 ieri, 675 mercoledì. E cresce anche il dato generale della Città Metropolitana: 2928 nuovi casi, contro i 2.565 di mercoledì.

