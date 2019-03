Super Vecino decisivo Gagliardini sotto tono

HANDANOVIC 7

Nessuna responsabilità sui gol di Bakoyoko e Musacchio. Ne evita altri due su Paquetà e Calhanoglu, senza abbassare il livello di attenzione. Miracolo su Castillejo.

D'AMBROSIO 7

Ermetico nei duelli con Calhanoglu e Rodriguez in fascia e pronto ad offendere. Regala i 3 punti ai suoi con un salvataggio sulla linea nel finale su Cutrone.

DE VRIJ 7

Non concede nulla a Piatek e Calhanoglu, quando gravitano nella sua zona. Davanti, deicisivo con l'incornata del 2-0 su perfetto cross di Politano.

SKRINIAR 6,5

Vicino al gol di testa. Con Piatek non corre rischi, mettendola sul fisico e sul senso dell'anticipo.

ASAMOAH 6

Non approfitta della scarsa vena di Suso, beccandosi i rimbrotti di Spalletti, che lo vorrebbe meno timoroso nel primo tempo.

VECINO 7,5

La riprende Vecino Quasi un predestinato quando in palio c'è la Champions. Si conferma decisivo, con la rete dell'immediato vantaggio e un prosieguo da indemoniato. (47' st Ranocchia ng)

BROZOVIC 6,5

Rimedia subito un giallo, ma senza farsi condizionare o riporre il randello. Ispirato anche in cabina di regia, con trame sofisticate e mai banali. (28' st Borja Valero 6: Fosforo e piedi buoni, per rimettere ordine nel finale)

GAGLIARDINI 5,5

Subito uno scontro con Bakayoko, con fasciatura alla testa. Poi surclassato dal centrocampista ivoriano anche in occasione dell'1-2 rossonero.

POLITANO 7

Sfrutta la differenza di passo con Rodriguez, creando occasioni e superiorità numerica ad ogni affondo. Suo il cross per il 2-0 di De Vrij e, da una sua incursione, anche il fallo da rigore di Castillejo. (38' st Candreva ng)

LAUTARO 7,5

Al primo derby giocato un gol e un assist, per prendersi il futuro. Pochi minuti e confeziona la sponda di testa per il vantaggio di Vecino. Con freddezza glaciale per il rigore del 3-1, Toro scatenato.

PERISIC 6,5

Splendido il cross con cui innesca Lautaro nell'azione del vantaggio. Poi non smette di correre e di rendersi utile.

SPALLETTI 6,5

Dopo la cocente delusione di coppa, il 2° derby vinto in stagione, con 3° posto riconquistato, sorpasso sui cugini (a 2 lunghezze) e 6 punti di margine sulla Roma, 5a. Espulso, ma più saldo al comando.

