Super Skriniar ferma tutti Lautaro, serata da cancellare

HANDANOVIC 6,5

Con Leao una sfida quasi personale, con 3 interventi in crescendo di difficoltà. A trafiggerlo è un'incornata di De Vrij. Provvidenziale su Ibra, fortunato (palo) con Saelemakers.

SKRINIAR 7

Se la vede con Leao e Ballo-Touré, di tanto in tanto con Ibra. Il risultato è sempre lo stesso e all'insegna dei rischi zero anche con Rebic.

DE VRIJ 6

Una sola sbavatura, con Tomori, che gli salta davanti in anticipo, costringendolo al più classico degli autogol per l'1-1 rossonero. Impeccabile con Ibra.

BASTONI 6

Avvio in apnea e a rincorrere Brahim Diaz. Prosieguo più ermetico e con un rigore in movimento regalato a Barella in chiusura di 1° tempo (39' st Dimarco ng)

DARMIAN 6,5

Acceleratore pigiato e spinta a getto continuo. Si procura il secondo rigore, infilando Ballo-Touré e vincendo il duello in fascia con il rossonero (31' st Dumfries ng)

BARELLA 6

Fresco di rinnovo e di promozione a Capitan Futuro. L'energia e la garra sono le solite, meno il killer instinct, con un'occasionissima, murata da Ballo-Touré, a fine 1° tempo, che ancora grida vendetta. Ko? (23' st Vidal 5,5: si fa murare da Kalulu, quasi a botta sicura)

BROZOVIC 6

La pressione di Krunic lo obbliga a ritardare i tempi di giocata e le ripartenze. Ordinato, ma a tratti sotto ritmo.

CALHANOGLU 7

Ex dal dente avvelenato e dai conti in sospeso. Alza i decibel dei fischi rossoneri, guadagnando e trasformando il rigore dello 0-1, prima di esultare sotto la vecchia' curva. Vicino alla doppietta in volée.

PERISIC 6

Fa pari e patta con Calabria, a volte prestando il fianco, altre attaccando la profondità.

DZEKO 5

Meno produttivo del solito, anche come regista avanzato. Da segnalare solo una sponda per Lautaro e un colpo di testa fuori misura (31' st Correa ng)

LAUTARO 4,5

Fallisce il rigore del possibile 1-2 e non si riprende più, sbagliandone un altro in movimento a fine primo tempo (39' st Sanchez ng)

INZAGHI 6

Tradito dalla Dze-La. Resta fermo al palo negli scontri diretti, pareggiando anche il derby con il Diavolo, sempre a +7 in classifica.

