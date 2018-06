Suonava la tromba in Francia il latitante dell'assalto no global

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha partecipato alla manifestazione No Expo del 1° maggio del 2015 in cui venne messa a ferro e fuoco Milano. Compare nel celebre scatto in cui l'allora dirigente del commissariato di Quarto Oggiaro Antonio D'Urso viene preso a bastonate. Marco Re Cecconi era però riuscito a sfuggire all'arresto. La sua latitanza è durata poco più di due anni.Lo scorso 8 giugno la polizia francese, su indicazioni dei colleghi della Digos, lo ha individuato a Tolosa. Quando gli uomini della gendarmerie lo hanno fermato, Re Cecconi, che da qualche mese stava prendendo lezioni per imparare a suonare la tromba, era in teatro, pronto a salire sul palco con i compagni della scuola Music'Halle. Giusto il tempo di togliersi gli abiti di scena e per il 27enne si sono aperte le porte del carcere. Il 9 giugno l'arresto è stato convalidato e le autorità giudiziarie francesi che ora stanno valutando l'estradizione.Marco Re Cecconi, nato a Rho, noto attivista del movimento squatter milanese, era già stato denunciato per invasione di edifici, furto e porto abusivo di armi. Adesso dovrà affrontare il processo, che l'11 aprile si è aperto per lui e per altri cinque antagonisti greci. Per questi ultimi, difesi dai legali Eugenio Losco e Mauro Straini, il giudice di Atene in passato non ha, però, concesso l'estradizione. Sono invece stati prosciolti altri 45 ragazzi che avevano partecipato al corteo.(A.Cal.)riproduzione riservata ®