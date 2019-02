Summit dopo la figuraccia rinnovata la fiducia al tecnico

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Summit Spalletti-dirigenza: nessun cambio in panchina e fiducia confermata. Come nel pre-partita di Inter-Bologna, con Beppe Marotta schierato dalla parte del tecnico di Certaldo e, al momento, contro l'arrivo di Antonio Conte («Vedo tanto gossip e notizie senza basi certe. Spalletti? Non va messo sul patibolo per un'eliminazione in Coppa Italia - la chiosa dell'ad -, per giunta ai rigori. E' terzo, non vedo come lo si possa criticare»). Anche a sconfitta incassata contro l'11 di Mihajlovic, il pensiero dell'Inter non è cambiato nei confronti del nocchiero toscano, confermato al timone dopo un summit di 20 minuti con Marotta e la dirigenza negli spogliatoi. Per ora, quindi, nessun ultimatum e toni sereni e costruttivi tra tecnico e società, per traghettare la squadra fuori dalla crisi.(A.Agn.)