Timothy Ormezzano

L'Allegri-bis è cominciato ieri, con tre ore di summit alla Continassa. Le strategie di mercato cambieranno a seconda della partenza o meno di Cristiano Ronaldo.

La priorità è comunque ricostruire il centrocampo. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Locatelli, quotato circa 40 milioni dal Sassuolo. La mezzala vuole la Juve, ma manca l'intesa tra i club: i bianconeri sperano di chiudere a 25 milioni più una contropartita tecnica. Il sogno è riportare alla base Pogba: operazione quasi impossibile, a meno di un'uscita di CR7 magari proprio in direzione Manchester United. Difficile anche un Pjanic-bis, perché il Barcellona vuole incassare almeno 40 milioni. Si tenta la via del prestito, ma sul centrocampista bosniaco ci sarebbe pure l'Inter.

Sullo sfondo ci sono sempre due pallini della Signora come Aouar e Milinkovic-Savic, mentre Calhanoglu è l'ultima alternativa purché a costo zero. In vetrina, restando a centrocampo, c'è soprattutto Ramsey che però ha poche offerte: la speranza è che l'Europeo rilanci le quotazioni del gallese. Difficile anche la cessione di Arthur, che comporterebbe una probabile minusvalenza: i suoi agenti stanno comunque sondando il Psg. In uscita c'è pure Bernardeschi, che spera di ottenere un'altra occasione in bianconero. Intanto per Szczesny si è fatta sotto la Roma: l'eventuale cessione (anche in prestito) del polacco spalancherebbe la porta bianconera a Donnarumma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

