Sumaya alla Cultura, no dell'opposizione

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sumaya Abdel Qader, prima consigliera a portare il velo islamico in Consiglio comunale, sarà la nuova presidente della Commissione Cultura. Èlei che sostituisce Paola Bocci, consigliera Pd in Regione.La decisione ha scatenato le critiche del centrodestra, con la Lega che accusa la giunta Sala di «svendere la cultura milanese a quella islamica» ha sottolineato in una nota il consigliere regionale e comunale, Massimiliano Bastoni. Rincara la dose Fabrizio De Pasquale consigliere comunale di Forza Italia, per cui «è il segno che la sinistra dialoga soprattutto con l'islam politico, quello più radicale». L'azzurro ha criticato la collega dicendo che «i suoi due anni in Consiglio comunale non hanno favorito aperture o integrazione. In quartieri a maggioranza islamica come San Siro sono chiusi».