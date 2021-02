Sullo sci scende il gelo in extremis

Era tutto pronto per far partire la stagione dello sci questa mattina: piste battute, personale in servizio, prenotazioni per gli hotel e skypass acquistati on line. Ma alle 19 il ministro della Salute Speranza ha gelato le aspettative dei gestori degli impianti lombardi che speravano di salvare il salvabile nella coda della stagione, benché con severe regole anti Covid che imponevano una capienza degli impianti al 30%. Invece la macchina si deve di nuovo fermare fino al 5 marzo. Una data che per i gestori è il de profundis della stagione. «Apri chiudi, apri chiudi. Ci sentiamo presi in giro - dice Michela Calvi dell'hotel Stelvio di Bormio - noi imprenditori del turismo non siamo burattini». Mariangela Bozzi, dell'Hotel Bozzi di Aprica, tra la Val Camonica e la Valtellina: «Non c'è rispetto per il nostro lavoro ma totale disprezzo per la nostra situazione, siamo nauseati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

