SULLA TEEM Camion si ribalta muore l'autista L'autista di un camion è

Martedì 29 Maggio 2018

SULLA TEEMCamion si ribaltamuore l'autistaL'autista di un camion è morto in un incidente che si è verificato intorno alle 12 sull'A58 all'altezza dello svincolo con l'A4, a Pessano. Il mezzo pesante, per cause ancora da verificare, si è ribaltato sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno lavorato ore con una gru per spostare il camion, con il suo carico di bobine d'acciaio.PIAZZA FERRARACancellata la scrittapro Brigate rosseÈ stato ripulito ieri mattina il muro del mercato comunale di piazza Ferrara imbrattato una settimana fa con scritte ingiuriose che inneggiava alle Brigate Rosse. «Quella scritta era un'offesa ai valori della società civile» ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.NO A NUOVE PERIZIETrapianto mortaleverso l'archiviazioneÈ stata rigettata dal gip Anna Calabi la richiesta, avanzata dal pm Francesco De Tommasi, di effettuare una perizia in incidente probatorio per fare chiarezza sul caso del cuore prelevato al San Raffaele a un 48enne milanese e trapiantato a un 60enne cardiopatico, morto nel settembre 2016 all'ospedale San Camillo di Roma. Ora è probabile che la procura chieda l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo a carico di cinque medici.