«Sulla Serie A saremo opportunistici»

ROMA - I Mondiali sono una festa, Pier Silvio Berlusconi lo dice chiaro e tondo. Tuttavia il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset non chiude la porta alla Serie A, seppure la partita sui diritti si è fatta molto complicata. «A poche ore dall'uscita dei bandi spiega - Mediaset tiene un approccio opportunistico sui diritti della Serie A. Vedremo come va. Conoscete la nostra posizione, la pay non è core business, ma ci piacerebbe proporre un'offerta per i nostri abbonati. Siamo pronti a collaborare con tutti, anche con Mediapro, ma al momento non vedo come». Il Biscione ha già fatto intendere che non è affatto intenzionato a fare follie e a offrire più dei 200 milioni (ma basteranno?) a stagione stanziati per la pay, con i pacchetti da sette squadre.Intanto comincia oggi il secondo tempo della partita. Hanno inizio gli incontri tra i personaggi in commedia. La Lega calcio comincia le consultazioni prima di dare l'incarico al nuovo governo e ai nuovi pacchetti. Sfileranno nella sede milanese dei club della massima serie Sky, Perform e Mediaset.(M.Cas.)riproduzione riservata ®