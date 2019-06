Suicida sulla linea rossa 4 contusi per la frenata

Salvatore Garzillo

È scesa sui binari e ha atteso il passaggio della metropolitana restando immobile. Il macchinista se l'è trovata davanti e non ha fatto in tempo a fermarsi, anche attivando il freno d'emergenza non ha potuto evitare l'impatto fatale. Sono stati inutili anche i soccorsi dei paramedici del 118, la donna di 47 anni è morta sul colpo, travolta nella stazione di Rovereto, sulla linea rossa.

L'incidente è avvenuto alle 14,40. Per quasi tre ore la circolazione dei treni è stata interrotta nel tratto tra Palestro e Villa San Giovanni per consentire ai vigili del fuoco di estrarre il corpo. Una scena terribile anche per uomini abituati a questo genere di operazioni. I motivi del gesto non sono chiari, gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sua vita in cerca di elementi che possano spiegare la decisione.

Quattro passeggeri a bordo del treno sono stati medicati per le contusioni riportate a causa della brusca frenata. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale per sicurezza. L'Atm ha informato gli utenti che fino alle 17,30 sarebbe stato disponibile un servizio di autobus sostitutivi sulla tratta.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

