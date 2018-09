Suicida per la sfida web, oscurato il video

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è più visibile su YouTube il video sulle cinque sfide pericolosissime, tra cui l'auto-soffocamento, che è stato guardato da Igor Maj poco prima di impiccarsi nella sua camera a 14 anni, lo scorso 6 settembre. E allo stesso modo sono stati oscurati, su disposizione della procura di Milano, altri 15 filmati dal contenuto analogo.La polizia postale sta cercando di identificare coloro che hanno caricato che materialmente hanno fatto l'upload, ossia il caricamento dei filmati sulla nota piattaforma video. Gli inquirenti dovranno valutare, poi, se nel caso del video visto dal 14enne si riuscirà a contestare l'istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. Nel filmato, infatti, in modo beffardo le sfide, tra cui il cosiddetto blackout che è stato fatale a Igor, vengono presentate come «pericolosissime», ma allo stesso tempo vengono descritte in tutti i dettagli.