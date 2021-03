Sui panetti di hashish le foto dei calciatori

Tifoso della Juventus, appassionato di calcio, ufficialmente cuoco ma da tempo pusher di chiara fama.

È il ritratto di uno spacciatore di 45 anni arrestato dagli agenti del commissariato Lorenteggio per detenzione di 2,2 chili di droga nascosti tra casa e box in cui aveva appeso la maglia incorniciata di Alex Del Piero. Sotto il feticcio i panetti di hashish; su alcuni aveva attaccato le foto di Francesco Totti, su altri aveva impresso PSG, acronimo della squadra francese Paris Saint Germain.

Gli uomini della Squadra investigativa di Lorenteggio, diretti da Ilenia Romano, stavano lavorando da mesi su un giro di droga nel quartiere e monitorando un'attività commerciale in zona Forze Armate hanno individuato il 45enne come possibile pusher. Quando sono entrati in casa sua aveva dosi di hashish per 74 grammi nascoste nei calzini e altri 400 grammi della stessa sostanza sparsi sotto il letto, in tubi di patatine e tra le mensole di un piccolo altarino della Juve. In una cassaforte, inoltre, hanno trovato settemina euro in contanti. La sorpresa maggiore è arrivata con la perquisizione di un box che aveva affittato: panetti di hashish per un chilo e 380 grammi e decine di dosi di marijuana per un totale di 386 grammi. A vegliare sul tesoretto c'era la maglietta di Del Piero. L'uomo, che già dal 2019 è in affidamento in prova terapeutico per una tossicodipendenza, ha tentato di giustificarsi dicendo di dover spacciare perché in questo periodo non trova lavoro a causa del Covid.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

