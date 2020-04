«Sui mezzi impossibile distanziarsi»

I mezzi di trasporto pubblico non sono in grado di soddisfare i requisiti di distanziamento sociale richiesti dal Governo. Lo scrivono il direttore generale di Atm Arrigo Giana e il presidente di Ferrovie Nord Milano Andre Gibelli in una lettera al ministro dei Trasporti Paola De Micheli.

«Il distanziamento ipotizzato di un metro per la Fase 2 limita la capacità del sistema dei trasporti di persone al 25-30% del numero di passeggeri trasportati in condizioni di normalità», spiegano. Secondo Giana e Gibelli il limite deciso dal governo «riguarderebbe sia la capienza dei veicoli, sia quella dei luoghi di attesa dei mezzi, che siano stazioni o fermate. E di conseguenza «l'offerta di trasporto sarebbe assolutamente insufficiente, anche a fronte di una domanda che sarà prevedibilmente inferiore rispetto alla situazione pre coronavirus». Il vincolo di un metro potrebbe inoltre generare «sovraffollamento a ridosso delle aree di attesa delle stazioni e alle fermate, ottenendo un effetto contrario a quello desiderato» con «assembramenti non controllabili e pericolosi per la salute delle persone» oltre che «potenziali problemi di ordine pubblico».

Nella lettera Giana e Gibelli chiedono alla De Micheli di mantenere solo il «criterio incardinato sull'obbligo di utilizzo delle mascherine da parte degli utenti». I due manager chiedono poi «semplificazioni amministrative» indispensabili per consentire alle imprese di trasporto di «intervenire con tempestività per adeguare l'offerta del servizio preservando la logica della rete». Infine, secondo Giana e Gibelli, «qualunque sarà la scelta adottata, è essenziale garantire l'equilibrio economico-finanziario dei contratti, assicurando l'integrale ristoro dei minori ricavi e dei maggiori costi gravanti sulle aziende».

