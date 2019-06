«Sui fondi non ho grandi preoccupazioni, mi aspetto che si decida velocemente la governance, la forma societaria e chi gestisce». Il sindaco Giuseppe Sala torna a parlare di Olimpiadi, sottolineando l'importanza della velocità e della limpidezza delle decisioni.

Intervistato dal Tg Rai della Lombardia, il primo cittadino ribadisce il perché della sua preoccupazione: «Sono più sensibile di altri su questo tema: sono passato da Expo e non voglio che si perda tempo come lo si è perso lì all'inizio, ma che si parta subito». Per il manager cui spetta la gestione della società Sala ribadisce: «Dovrà essere qualcuno che conosca un po' le regole del pubblico, poi ci vuole un giusto equilibrio tra il fatto che le regole vanno rispettate e avere l'autonomia, non tanto nel poter derogare sui principi, ma sono sempre i tempi quelli che ti fregano. Ci vuole qualche procedura che snellisca».

Sala ha stilato il calendario dei tempi per la consegna di palazzetti e villaggi: «Entro fine 2021 il Palasharp», per cui ci sarà «anche un lungo rodaggio. Stiamo facendo una gara per sistemarlo, ma anche per gestirlo», ha detto. «Il PalaItalia sarà pronto da programmi a fine 2023. E il Villaggio olimpico a Porta Romana, che poi diventerà casa per studenti, a metà 2025».

Intanto, il primo incontro tra il Comitato olimpico internazionale, il Coni e i soggetti pubblici coinvolti è dietro l'angolo: a Milano l'11 luglio. Un incontro in cui verranno gettate le pietre miliari dei sette anni che separano dal grande evento. (P.Pas.)

