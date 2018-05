«Sugli alberi di Expo Sala non violò le leggi»

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni«Nessuna delle violazioni di legge indicate dall'accusa» per la fornitura di seimila alberi per Expo «ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto e non si può ravvisare alcuna violazione» nell'operato di Giuseppe Sala ex amministratore delegato e commissario unico della manifestazione, che «ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del Cda» di Expo in relazione «alla questione delle essenze arboree».Lo scrive il gup Giovanna Campanile motivando il proscioglimento «perché il fatto non sussiste» del sindaco e del manager Angelo Paris dall'accusa di abuso d'ufficio. Nonostante la richiesta di processo sostenuta dalla procura generale con quattro progressive modifiche del capo d'imputazione, il gup ha ritenuto che il 23 ottobre 2013 l'allora amministratore delegato di Expo non abbia commesso alcun abuso d'ufficio nel decidere di non effettuare una gara europea ma di affidare direttamente all'azienda Mantovani la fornitura, di 6 mila alberi del valore di 4,3 milioni. Fornitura che la ditta vicentina, poi, aveva subappaltato per 1,7 milioni. Quella decisione, per l'accusa, avrebbe procurato un «danno di rilevante gravità» allo Stato e un corrispondente «ingiusto vantaggio patrimoniale» alla Mantovani. Accusa respinta al mittente dal gup.Non solo. Da un verbale del Cda di Expo datato 30 luglio 2013 «appare assolutamente chiaro che Sala sarebbe pervenuto alla stipula dell'atto aggiuntivo a mezzo della negoziazione diretta». E a fronte di questo «il Cda non solo non ha espresso ragioni di opposizione - si legge ancora - ma ha considerato favorevolmente le misure illustrate».Adesso il sindaco dovrà affrontare il processo, in immediato, in cui è imputato per falso, per la Piastra Expo. E che dovrebbe essere riunito con quello a carico di Paris (è in concorso) e dell'ex dg Ilspa Antonio Rognoni (turbativa d'asta) che si aprirà il 7 giugno.