Su un sito di annunci aveva pubblicato foto, prezzi e dettagli. Pare ci fossero anche recensioni positive. Peccato che il bed and breakfast al civico 9 di piazzale Gabriele Rosa fosse completamente abusivo, ricavato da un inquilino bucando la parete del proprio appartamento in modo da poter accedere ad altre due abitazioni vuote che l'Aler aveva provveduto a chiudere con una lastra di metallo per evitare le occupazioni. In effetti il sistema ha funzionato: nessuno è riuscito a smontare la porta. I tecnici Aler però non avevano considerato l'ipotesi dell'invasione del vicino attraverso una parete.Il piccolo albergatore illegale è un 58enne incensurato che è legittimo assegnatario di una casa di edilizia popolare nel palazzo. Qualche tempo fa - gli inquirenti stanno cercando di capire da quando - gli è venuta l'idea di allargarsi. Ha abbattuto un muro, ha rimesso a posto gli appartamenti vuoti, ha piazzato dentro ben 9 posti letto, e ha avviato la sua attività. I clienti sono arrivati quasi subito e lui li ha accolti nella reception ricavata all'ingresso.Il viavai ha prima insospettito e poi indispettito i vicini, che hanno segnalato l'abuso all'Aler e quindi alla polizia. L'uomo è stato denunciato per occupazione abusiva, secondo quanto riferito da alcune giovani affittuarie faceva pagare 200 euro al mese.(S.Gar.)riproduzione riservata ®