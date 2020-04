Su bus e metro gli adesivi anti- contagio

Parola d'ordine: mobilità. È il nodo chiave per un graduale ritorno alla vita soprattutto a Milano, che ha fatto dell'efficienza dei suoi trasporti un fiore all'occhiello. Ora minato dal coronavirus. In vista della fine del lockdown del 4 maggio, sulle carrozze della metro, sulle banchine e in superficie alle pensiline di tram e autobus Atm ha attaccato grossi adesivi su fondo rosso con sopra due impronte di scarpe e la scritta stai qui e in inglese stand here. Ogni adesivo è collocato a un metro dall'altro a indicare la distanza minima di sicurezza da mantenere dagli altri passeggeri.

Anche a bordo gli adesivi ricordano le distanze da rispettare. A bordo non potranno più esserci assembramenti. Per questo il sindaco nel suo videomessaggio di ieri ha inviato i cittadini a «una riflessione sulla Fase 2». «Alla stazione della metropolitana di Cadorna in condizioni normali noi facevamo entrare seimila persone all'ora al mattino. Con le misure che oggi ci indicano ne faremo entrare probabilmente 1500, cioè il 25% - ha detto - e tra l'altro potremo farne entrare, per poi disporre bene gli utenti sulle banchine, 75 alla volta». Inevitabile dunque, pensare al potenziamento della mobilità alternativa. «L'idea di parlare di piste ciclabili non è una scelta ideologica, ma è una scelta di visione e anche di necessità».

