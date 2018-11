Stuprò una studentessa 4 anni al tassista abusivo

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniL'ha adescata fuori dall'Old Fashion e si è offerto di portarla a casa dopo la discoteca. Invece per la studentessa la notte è finita in incubo. Il gup Elisabetta Meyer ha condannato con il rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi Ahmed Nabawy Ahmed Elshebbiny, il tassista abusivo 61enne che a giugno è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato una 20enne italiana.Lei conosceva già l'uomo, che da anni abita a Milano e la cittadinanza italiana, perché le aveva già dato dei passaggi fino a casa, al costo di 20-30 euro, dopo le serate in giro per locali. La notte tra il 15 e il 16 giugno, la studentessa 20enne aveva bevuto molto e aveva deciso di chiamare il tassista abusivo per tornare nel suo appartamento senza incidenti. L'uomo, però, stando alle indagini, l'ha prima portata in un parcheggio dove ha abusato di lei e poi ha finito la corsa. Lungo il tragitto, le ha anche detto: «Questa cosa resta tra noi, io ti voglio bene». Solo la mattina dopo la 20enne è riuscita a mettere a fuoco i tanti flash che balenavano nella mente. Uno in particolare: l'uomo sopra di lei dentro una macchina. Poi c'erano le macchie sui vestiti che aveva messo in discoteca. Abbastanza perché, insieme a un'amica, decidesse di andare dai carabinieri e denunciare. E il suo racconto, nonostante lo choc, è stato definito «pienamente attendibile» dal gip Alessandra Simion, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le conferme sono arrivate dalle analisi del Soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli e da quelle del Ris di Parma: il dna dell'arrestato corrispondeva a quello trovato sugli abiti della ragazza. Ahmed Elshebbiny, vedovo e con figli, ha vecchi precedenti penali per furto. In passato aveva già fatto apprezzamenti alla studentessa. «Quanto sei bella, mi ricordi una mia ex fidanzata le aveva detto - vuoi dormire da me? Ho una stanza libera». Per lui il pm Gianluca Prisco aveva chiesto una condanna a 6 anni.riproduzione riservata ®