Stupratore milanese preso ai Caraibi

C'è anche un milanese tra i cinque latitanti catturati nella Repubblica Dominicana grazie ad un'operazione condotta dai poliziotti del Servizio centrale operativo con la collaborazione della polizia di Santo Domingo. Massimo Ferrari, 53 anni, era ricercato dal 2017 per una condanna a sei anni e sei mesi per violenza sessuale. L'uomo è stato catturato in una strada di Las Terrenas, nei pressi della pizzeria dove aveva trovato lavoro. Decisive per i poliziotti italiani le analisi sui social network usati da Ferrari, che ha anche precedenti per rapina, lesioni personali, sequestro di persona ed estorsione. L'uomo è stato caricato su un volo diretto in Italia insieme agli altri quattro latitanti finiti in manette: due erano ricercati anch'essi per rati sessuali e due per reati contro il patrimonio.

