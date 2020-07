Stuprata al parco, Milano choc

Giammarco Oberto

Il solito giro con il suo cane, nel solito parco, alla solita ora. Ma questa volta la passeggiata pomeridiana di una donna di 45 anni al Monte Stella è finita nel peggiore degli incubi: aggredita in un punto poco visibile, minacciata con un coltello. E stuprata. Poco dopo le 18 di mercoledì, mentre nei vialetti corrono i runner e tanti gironzolano con i cani.

Alle 18,20 una donna sotto choc chiede aiuto a una runner all'altezza di via Cimabue all'angolo con via Isernia, accanto al campo di atletica. Arrivano le volanti, a vittima si confida con un'agente donna. Racconta del cane libero dal guinzaglio che si inoltra nella vegetazione verso il retro della scuola elementare Martin Luther King. «Avevo l'impressione di essere seguita». All'improvviso viene aggredita alle spalle, un uomo le punta un coltello, la strattona per la borsa, la tira per i capelli, la trascina sul retro della scuola. «Era piuttosto giovane, con la pelle scura, circa uno e ottanta». La butta a terra, le cinge il collo con il guinzaglio. E la stupra. Pochi minuti, poi si dilegua.

La vittima è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato la violenza subita. Nell'aggressione ha riportato anche contusioni al volto e al collo. Intanto il Montestella si è riempito di sirene. I vialetti intorno alla Montagnetta di San Siro sono stati battuti da agenti a caccia di tracce e testimoni. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, guidata da Marco Calì. L'identikit fatto dalla vittima, ancora sotto choc - sarà risentita dagli investigatori a caccia di qualche altro dettaglio - è piuttosto vago: un giovane centrafricano o magrebino. Gli agenti hanno acquisto le immagini delle telecamere nei punti di accesso al parco: un colpo di fortuna potrebbe dare un fotogramma dell'aggressore.

Il Monte Stella è considerata un'area sicura. Si trova in un quartiere residenziale ben abitato ed è controllato con frequenza dalle forze dell'ordine. Normalmente corridori, appassionati della bici e famiglie frequentano le strade della Montagnetta vicino al centro sportivo XXV Aprile. Eppure nessuno ha visto nulla

Quella di mercoledì è l'ultima di una serie di violenze avvenute negli ultimi giorni a Milano. Tra le denunce ricevute dal pool fasce deboli della procura, guidato dall'aggiunto Letizia Mannella, c'è anche quella di una giovane che sarebbe stata violentata dal gestore di un locale sui Navigli.

Venerdì 17 Luglio 2020

