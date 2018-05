Stupra e rapina la squillo il maniaco era un tassista

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloI carabinieri sono andati a prenderlo nella sua casa a Cura Carpignano (Pavia) alle 4 del mattino. Si è svegliata anche la moglie ma né lui, tantomeno i militari, hanno spiegato che lo stavano arrestando per violenza sessuale e rapina nei confronti di una prostituta.Il 45enne in manette è un tassista che lavora a Milano. La notte del 19 aprile scorso era alla guida della sua Toyota di servizio quando ha avvicinato una 20enne romena in via Salmoiraghi, zona QT8. Hanno concordato una prestazione per 20 euro e si sono appartati in una stradina. Ha chiesto un rapporto senza preservativo ma la ragazza si è opposta con fermezza e a quel punto è scattata la violenza. Al termine le ha preso 100 euro dalla borsetta e l'ha spinta fuori dall'auto. La vittima ha chiamato in lacrime una collega che l'ha raggiunta poco dopo su una panchina dietro il mercato comunale di via Isernia. I carabinieri le hanno notate lì abbracciate, mentre l'una tentava di fare forza all'altra.Tre giorni dopo la 20enne ha visto passare la stessa auto in via Terzaghi e, nonostante andasse a forte velocità, è riuscita ad annotare alcuni numeri di targa. Il confronto con il sistema del Comune ha consentito di arrivare al 45enne, entrato nel luglio 2017 nel servizio taxi gestito da un'app dopo essere stato sospeso da una cooperativa a seguito di numerose segnalazioni da parte di clienti per comportamenti disonesti e truffaldini. Era stato già denunciato nel 2008 dalla squadra mobile di Pavia per violenza sessuale nei confronti di una prostituta, ma la vicenda non aveva portato a una condanna. Gli investigatori sospettano che possa essere autore di altri episodi. Un'altra prostituta in zona QT8 ha raccontato di essere scappata dalla sua vettura dopo uno scatto di ira provocato dal suo rifiuto di avere un rapporto senza precauzioni.riproduzione riservata ®