STUDIO SU NATURE

I vaccini a mRna potrebbero proteggerci per un tempo molto lungo contro il coronavirus, dunque la terza dose' potrebbe - per adesso - non essere necessaria. Lo sostiene uno studio della Washington University di Saint-Louis, pubblicato sulla rivista Nature, secondo cui gli anticorpi prodotti dai vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna garantirebbero una protezione dal virus Sars-CoV-2 che durerebbe diversi anni. I risultati si aggiungono ad altri studi recenti che dimostrano che la maggior parte delle persone immunizzate con i vaccini a mRna potrebbe non aver bisogno di richiami, almeno finché il virus e le sue varianti non dovessero mutare radicalmente dalle forme attuali. Secondo i ricercatori i più protetti sono i vaccinati già guariti dal Covid, in cui le cellule immunitarie che riconoscono il virus rimangono a lungo nel midollo osseo: per loro la protezione potrebbe durare addirittura per tutta la vita.

(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA