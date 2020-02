Studentessa caricata da una mucca in fuga

Oggi è a casa, non è in condizioni di andare a scuola. Mai avrebbe pensato di saltare le lezioni a causa delle ferite causate dall'aggressione di una mucca. La studentessa 17enne alle 7,10 di ieri stava aspettando il bus alla fermata di Albairate quando è stata travolta da una vacca che era appena scappata da un vicino mattatoio dove stava per essere macellata.

Per cause ancora da chiarire, l'animale è riuscito a fuggire dalla linea di produzione dell'azienda che si trova in una frazione di Abbiategrasso. Spaventato e disorientato ha iniziato a correre senza una direzione, scalciando pericolosamente. La 17enne ha avuto la sfortuna di trovarsi sulla sua strada ed è stata investita da una specie di tir di muscoli che le hanno provocato diverse contusioni ed escoriazioni. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Abbiategrasso per poi essere trasferita a quello di Magenta, dove i medici hanno escluso lesioni gravi.

Il destino della mucca non è stato altrettanto fortunato, in questa storia non c'è il lieto fine. L'animale è stato infatti sedato e poi abbattuto e macellato.(S.Gar.)

