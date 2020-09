Striscione fascista in Loreto a processo gli Irriducibili

L'accusa è pesante: manifestazione fascista. Si profila il processo per il capo degli Irriducibilì della curva della Lazio, Claudio Corbolotti, 54 anni, e altri ultrà biancocelesti per il blitz del 24 aprile 2019 in piazzale Loreto, nel quale alcune decine di ultrà laziali hanno esposto uno striscione in onore a Benito Mussolini, gridando più volte il «presente» e stendendo il braccio nel saluto romano.

Il dipartimento antiterrorismo della Procura, guidato da Alberto Nobili, ha chiuso l'inchiesta condotta dalla Digos e chiesto il rinvio a giudizio per Corbolotti e gli cinque ultrà che sono stati individuati grazie ai filmati. L'udienza preliminare deve essere ancora fissata.

Gli investigatori avevano identificato quasi subito l'uomo che, di fronte agli al gruppo degli Irriducibili che stendevano lo striscione onore a Mussolini, aveva incitato a gridare il «presente», con tanto di saluti romani, a pochi passi da piazzale Loreto, dove il corpo del Duce venne appeso. Era Claudio Corbolotti, già arrestato nel 2004 per degli scontri fuori dall'Olimpico di Roma e con un passato nella segreteria dell'allora sindaco della Capitale Gianni Alemanno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA