Strappa gli orecchini a una donna: tradito dal tattoo

Lo ha incastrato il tatuaggio sulla mano destra, il simbolo del Tao che raffigura uno dei più importanti e profondi concetti del pensiero filosofico cinese. La via della verità è stata fatale ad Abel Basile Bauculescu, il romeno di 19 anni che il 3 agosto ha colpito con un pugno al volto e strappato gli orecchini a una donna di 33 anni all'uscita della metropolitana Loreto.Ripreso dalle telecamere di sorveglianza, nei giorni scorsi è stato catturato proprio grazie al tatuaggio. La vittima disse che il ragazzo le aveva chiesto con tono gentile un'informazione, il suo aspetto non tradiva pericolo o intenzione sospette. E invece aveva colto di sorpresa la viaggiatrice colpendola con un pugno in faccia prima di portarle via gli orecchini e la borsa. Quest'ultima è stata poi ritrovata alcuni giorni dopo in un cestino della spazzatura in piazza Aspromonte; dentro c'erano i documenti e le chiavi di casa, spariti soldi e cellulare. Dopo l'aggressione Bauculescu riuscì a scappare prima dell'arrivo della polizia ma la sua immagine è rimasta impressa nei filmati delle telecamere di sorveglianza: occhiali con la montatura bianca, t-shirt nera come i pantaloni, una camicetta a fantasia sui toni bianchi e, soprattutto, i tatuaggi. Tra tutti quello sulla mano, il più visibile anche nei frame sfocati. Gli investigatori sono partiti proprio da quel dettaglio sulla pelle, il database ha restituito subito l'identità del sospetto: un romeno di 19 anni con ben 9 alias e una lista di precedenti che comprende rapina, furto, rissa, resistenza, lesioni, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari, estorsione, stupefacenti. Gli agenti della Polmetro lo hanno individuato il 4 settembre alla stazione di Sondrio della linea 3. Non ha opposto resistenza: ha perso tutto il coraggio da pugile. (S.Gar.)