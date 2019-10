Straniera corteggia 69enne per sfilargli orologio deluxe

Greta Posca

Il corteggiamento serrato, la fascinazione del sorriso latino e le carezze. E poi la costernazione, guardando l'ora, ci si accorge che l'orologio si è involato con la bella ragazza. E che le avances erano molto interessate.

È quanto è accaduto sabato a un italiano di 69 anni in piazzale Giulio Cesare: lusingato dalla giovane che chiacchierava con lui non si è accorto che in realtà quel corteggiamento era solo un'operazione di distrazione per sfilargli un orologio Audemars Piguet del valore di 12500 euro. L'uomo passeggiava in piazza verso le 1330 quando è stato avvicinato da una bella ragazza sudamericana. Lei gli ha detto di essere ecuadoriana, lo ha apostrofato con frasi suadenti e ammiccanti. E lo accarezzato con garbo. Ma tutta questa cordialità e seduzione era solo una manovra per rubargli il prezioso orologio. La vittima se ne è accorta troppo tardi. E così, non le è restato che denunciare il furto alla polizia.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

