Strangolò la compagna, condannato a 23 anni

Giulia Salemi

Si è chiusa con una condanna a 23 anni il primo processo in Corte d'Assise dalla fine del lockdawn. Udienza a porte chiuse per via dell'emergenza Covid con imputato Carmelo Fiore, il 46enne lo scorso settembre a Pozzo d'Adda ha ucciso la sua compagna Charlotte Akassi Yapi, 26 anni, originaria della Costa d'Avorio: aveva 26 anni. Fiore ha assistito all'udienza in videoconferenza dal carcere di Opera. La Corte d'Assise ha sostanzialmente accolto la richiesta del pm Maura Ripamonti, che aveva proposto 22 anni di carcere, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dei futili motivi e del vincolo della relazione affettiva. I giudici hanno inoltre disposto nei confronti dell'imputato la libertà vigilata di 3 anni a pena espiata e una provvisionale per i familiari della giovane per una somma totale di 290mila euro: 200mila ai due figli piccoli della vittima, 50mila all'ex marito e diecimila a testa a padre, madre e due fratelli.

Il padre della vittima, unico presente all'udienza, è rimasto deluso dalla sentenza: «La pena è troppo bassa, meritava di più».

Carmelo Fiore, con un lavoro in una stamperia e due figli avuti da un precedente matrimonio, era stato arrestato poco dopo il delitto commesso nella palazzina rosa di via Taviani, il 24 settembre scorso. Messo alle strette dagli inquirenti, aveva confessato di aver strangolato la sua compagna, anche lei con due figli avuti da una precedente relazione ed affidati a lui, per via un ennesimo litigio: «Ma ha deriso» aveva detto alla ex moglie a cui aveva telefonato subito dopo l'omicidio per dare l'allarme: «Ho fatto una cazzata» le aveva detto. Inoltre, dopo il delitto, Fiore si era provocato una ferita al petto con un coltello inscenando, secondo le indagini, un tentativo di suicidio. Per questo era stato ricoverato all'ospedale di Bergamo, da dove venne dimesso dopo poche ore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

